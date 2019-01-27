إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن التقدم الجاري في عملية السلام الافغانية يعد نجاحاً دبلوماسياً كبيراً لباكستان.وأوضح قريشي في تصريح صحفي أدلى به اليوم في مدينة مولتان بإقليم البنجاب أن جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة الأفغانية لم يحدث إلا بجهود باكستان.وأضاف أن الأفغان هم المعنيون بتقرير مصير مستقبل بلادهم، وستواصل باكستان أداء دورها الإيجابي في دعم جهود السلام لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.// انتهى //13:40ت م0063