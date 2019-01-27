بريدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة الشيخ عبدالعزيز بن صالح البهدل، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة.وهنأ سمو أمير القصيم في بداية اللقاء بالشيخ البهدل على تكليفه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله ولزملائه في المحكمة ليؤدوا أعمالهم، حاثاً على مواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بجودة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.من جانبه قدم الشيخ البهدل شكره لسمو أمير منطقة القصيم على الاستقبال والتهنئة وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله تعالى محل الاهتمام والعناية، سائلاً الله التوفيق فيما كلف فيه لخدمة الدين والوطن.// انتهى //13:44ت م0066