الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنظمت لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية لقاءً, مع رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبد الله الغامدي.وتناول اللقاء اختصاصات ومهام محكمة الأحوال الشخصية، وآثارها في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات وبالتالي تحقيق العدالة وحماية الأموال والحقوق.وأوضح الدكتور الغامدي، أن تكوين محاكم الأحوال الشخصية جاء ضمن تشكيل المحاكم المتخصصة التي أوجدها نظام المرافعات الصادر عام 1435هـ ، كما يُعد إنشاء محاكم الأحوال الشخصية تطوراً في نظام القضاء, وذلك لطبيعة اختصاص هذا النوع من المحاكم التي أوجدها التنوع القضائي من حيث ملامسة اختصاصها لحقوق الناس وإيصال الحقوق الشخصية لأفراد المجتمع التي تتعلق بحياتهم الشخصية, والتي كانت من قبل من اختصاص المحاكم العامة.وأشار إلى أن المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية, أوضحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عنها وما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة والفصل في المنازعات الناشئة عن ملكية العقارات، ومنازعات الأوقاف والوصايا، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.من جانبه، نوه رئيس لجنة المحامين والاستشاريين القانونيين المحامي خالد الصالح، بضرورة النظر بعين الاعتبار بشأن التركات والفصل فيها بسرعة، لتجنب الآثار المترتبة على تأخير قسمة وتوزيع التركات وتصفيتها مما يؤدي لتشعب النزاع وتغير قيمة التركة وتجنب الحد من استمرار النزاعات داخل الأسرة الواحدة، مؤكدًا وجوب وضع معين وضوابط في اختيار الحارس القضائي على التركة أو تعيين مصفي لها، خاصة وأن الواقع يضج بالكثير من المنازعات القضائية التي نشأت عن التركات وما يتعلق بها من عقارات وأموال وانعكاس ذلك على انخفاض القيمة السوقية لتلك العقارات ووجود ما يعرف بصراع الأجيال داخل الأسرة.وأشار الصالح، إلى القرار الصادر من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تكوين دائرة قضائية تختص في الفصل في النزاعات التي تزيد عن مائة مليون ريال، وأن من شأن هذا القرار أن يعجل في إنهاء قسمة التركات والفصل في المنازعات الناشئة عنها وذلك بعد تقييم كافة عناصر التركة العقارية والمنقولة والنقدية.ودعا بأن تقوم الأسر الكبيرة والكيانات التجارية في اختيار محام للأسرة يكون على إطلاع على التصرفات من بيوع وهبات ووصايا وشراكات ومراجعة الوثائق والمستندات، وذلك للحد من تفاقم الخلافات داخل الأسرة والمنازعات القضائية التي تنشأ عنها وما تحدثه من انعكاسات على الاقتصاد بالنظر إلى كون التركات تشكل أموالاً ضخمة ذات تأثير في السوق.// انتهى //14:57ت م0095