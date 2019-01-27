الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسزار وفد من اللجنة الاستشارية النسائية بمنطقة الحدود الشمالية، برئاسة رئيسة اللجنة الدكتورة نوره العصيمي، مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، حيث كان في استقبالهن عضو مجلس إدارة الغرفة العنود بنت توفيق الرماح، وأمين عام صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة هناء الزهير، وذلك في مقر المركز في الدمام.وبحث الوفد سبل تعزيز التعاون مع مركز سيدات الأعمال والاستفادة من الخبرات والتجارب التي تدعم عمل المرأة في المناطق المختلفة.وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن الخدمات المقدمة في مركز سيدات الأعمال وأهم المبادرات التي تدعم عمل المرأة، كما تعرف الوفد على أبرز مميزات وطموحات قطاع الأعمال النسوي في المنطقة.// انتهى //14:58ت م0097