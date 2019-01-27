القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستمكنت قوات الجيش المصري من القضاء على عدد من العناصر المسلحة بشمال سيناء.وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن القوات الجوية استهدفت "بؤرة إرهابية"، مما أسفر عن مقتل عدد من العناصر من بينهم اثنان من القيادات الرئيسية" للتنظيم الإرهابي".وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء.// انتهى //15:00ت م0100