اجتماعي/ "التنمية الأسرية" بتبوك تنظم برنامجًا تثقيفيًّا في مجال التربية غداً
الأحد 1440/5/21 هـ الموافق 2019/01/27 م واس
تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً, برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان "تأديب بلا تعنيف"، يستهدف النساء , وذلك بقاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركات حول الحوار الأسري و زيادة الفعالية في مجال التربية، ويتناول البرامج الذي تقدمه المدربة مشخص خليف العنزي عدداً من المحاور، أهمها التعرف على خصائص النمو للأطفال وكيفية التعامل معها, و التعرف على مبادئ التربية والتعليم.
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15:09ت م
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