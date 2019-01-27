تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق27 يناير 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً, برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان "تأديب بلا تعنيف"، يستهدف النساء , وذلك بقاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركات حول الحوار الأسري و زيادة الفعالية في مجال التربية، ويتناول البرامج الذي تقدمه المدربة مشخص خليف العنزي عدداً من المحاور، أهمها التعرف على خصائص النمو للأطفال وكيفية التعامل معها, و التعرف على مبادئ التربية والتعليم.// انتهى //15:09ت م0106