الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقام مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس بزيارة لشعبة جوازات مجمع الملك عبدالعزيز للإتصالات وذلك للوقوف ميدانياً على سير العمل في جميع الأقسام وتلمس احتياجات العمل عن قرب وتذليل العقبات التي تواجههم والتعرف على مدى سرعة ودقة إنهاء ‏الإجراءات والاطمئنان على انسيابية سير العمل تحقيقاً لتطلعات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى .وفي نهاية الزيارة أثنى العميد الهباس على الجهود التي يقوم بها منسوبو الشعبة وحثهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.// انتهى //16:18ت م0150