الطائف 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسزارت مجموعة من طالبات كلية الهندسة بجامعة الطائف مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.وأوضحت وكيلة كلية الهندسة بجامعة الطائف الدكتورة فاطمة سالم بايونس، أن زيارة طالبات الكلية لمجمع كسوة الكعبة المشرفة هدفت إلى تعريف الطالبات بمراحل تصنيع الكسوة وصياغة الخامات والتحاليل المخبرية المختلفة، من خلال اطلاعهن على خطوط الإنتاج ولغرض الربط بين ما سيتم دراسته نظرياً والتطبيق العملي.وبينت الدكتورة بايونس أن برنامج الزيارة تضمن جولة تعريفية لأقسام المصنع، شملت قسم الحزام، وقسم النسيج اليدوي والنسيج الآلي والمصبغة، حيث استمعن إلى شرح مفصل حول أقسام المصنع والتطور التقني الذي شهده حتى وصل إلى مستواه الحالي.وأفادت أن الطالبات تعرفن على تاريخ صناعة كسوة الكعبة المشرفة، والمواد المستخدمة في صناعتها، وشاهدن صوراً تحكي مراحل صناعة ثوب الكعبة المشرفة، فيما أجاب المسؤولون في المصنع على تساؤلات الطالبات التي تركزت على صناعة الكسوة ومراحل تطور الصناعة.وقدمت وكيلة كلية الهندسة بجامعة الطائف عن الشكر لوكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة سالم أحمد باضريس، ومدير العلاقات العامة أحمد باعنتر، ولمنسوبي المجمع، لجهودهم في إنجاح الزيارة العلمية لطالبات كلية الهندسة، وما قدموه من معلومات علمية أثرت معرفتهن في مجال التصنيع ومراحل الإنتاج.يذكر أن جامعة الطائف استقبلت في العام الجامعي الحالي أول دفعة من الطالبات الملتحقات بكلية الهندسة للدراسة في تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية، بعد أن كانت الدراسة في الكلية مقتصرة على الطلاب فقط.// انتهى //16:22ت م0152