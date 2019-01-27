القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على الاسهم الكبرى والقيادية بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 3ر2 بالمئة مسجلاً 1ر13817 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 77ر1 بالمئة ليصل إلى 41ر684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 73ر1 بالمئة منهيًا التعاملات عند مستوى 44ر1724 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 2ر14 مليار جنيه ليصل إلى 4ر779 مليار جنيه عند الاغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 830 مليون جنيه.// انتهى //16:26ت م0155