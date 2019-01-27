حجة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 400 سلة غذائية في مناطق (الخباشيه _ بني العاتي _ بني الغويري _ الخبت الاشيم) التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، استفاد منها 2,400 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني البالغة حتى الآن 321 مشروعًا.//انتهى//16:40ت م0159