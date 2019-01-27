المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستنطلق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بعد غدٍ، أعمال "برنامج سفراء الوسطية" في نسخته الـ3، والذي يستمر لثلاثة أيام، وأوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، أن هذا البرنامج يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بنشر الوسطية والفكر الوسطي بين الشباب، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح في أوساط المجتمع.وأبان أن الجامعة من خلال مبادرة "سفراء الوسطية" الوطنية تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة كريمة ومتوازنة تقوم على التعايش والتلاحم الوطني ونبذ كل أشكال العنف والتطرف والغلو، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشخصية السعودية وتحسين نمط حياة الشباب الجامعي، وتكوين مشاريع مستدامة، من خلال برامج تدريبية احترافية يُقدمها نخبة من المتخصصين في صناعة الريادة المجتمعية.يُذكر أن البرنامج سيُسهم في تفعيل المحاور الثلاثة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، "مجتمع حيوي-اقتصاد مزدهر-وطن طموح"، إضافة إلى تنمية مهارات الحوار لدى الشباب المشارك وتدريبهم على الحوار والإنصات ومناقشة الآراء، وتمكينهم من خلال أندية الريادة المجتمعية المتخصصة في نشر وتعزيز المفهوم الشمولي للتوسط والاعتدال.// انتهى //16:42ت م0161