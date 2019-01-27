اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في مديرية حرض بمحافظة حجة
الأحد 1440/5/21 هـ الموافق 2019/01/27 م واس
حجة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 400 سلة غذائية في مناطق "الغرزه, والذراع الشمالي, والذراع الجنوبي, ومبجر , والضابره التابعة لمديرية حرض في محافظة مأرب، يستفيد منها 2,400 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.
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16:43ت م
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