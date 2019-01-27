الطائف 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثقافي بجامعة الطائف، التي تشتمل على 15 منافسة فردية وجماعية بين طلاب وطالبات الجامعة وكلياتها في مجالات فنية وثقافية مختلفة.وأوضح عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن الملتقى الثقافي يهدف إلى تعزيز روح التنافس والإبداع بين كليات الجامعة وطلابها وطالباتها المشاركين في المنافسات المختلفة.وأشار الدكتور البقمي إلى أن المنافسات تشتمل على منافسة جماعية بين كليات الجامعة عبر فعالية المسابقة الثقافية، فيما يتنافس طلبة الجامعة فردياً في 14 منافسة متنوعة تهدف إلى إبراز قدراتهم العلمية والمعرفية ومواهبهم الشخصية.وذكر عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف أن المسابقات الفردية تشمل الإلقاء، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والقصة القصيرة، وإشرح، و60 ثانية، والمسرح لك، ومنشد الجامعة، والأفلام الوثائقية، تضاف إليها خمس منافسات فنية في مجالات الرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي، والرسم الكاريكاتوري، والخط العربي، والفن الرقمي.وستنال الكلية الفائزة بالمركز الأول في منافسات الملتقى درع مدير جامعة الطائف للثقافة وراية الملتقى، بينما ستنال الكليتين الحاصلتين على المركزين الثاني والثالث على درعين تكريميين.أما جوائز المنافسات الفردية، فتتوزع على أربعة آلاف ريال للفائز بالمركز الأول، وثلاثة آلاف ريال للفائز بالمركز الثاني، وألفا ريال للفائز بالمركز الثالث.وكانت فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الثقافي التي أقيمت العام الماضي تضمنت خمس منافسات فقط، شملت مجالات الشعر، والقصة القصيرة، والمسابقة الثقافية، والمساجلة الشعرية، والإلقاء.// انتهى //16:44ت م0163