إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأحبطت قوات الأمن الباكستانية اليوم عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن قوات الشرطة نفذت عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية وتمكنت من اعتقال عنصر إرهابي وصادرت من حوزته سترة ناسفة، ومتفجرات وأسلحة.وأضاف أن الإرهابي المعتقل اعترف خلال التحقيق بأنه جزء من خلية إرهابية مكونة من خمسة أشخاص، وأنه كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في كراتشي.// انتهى //18:00ت م0185