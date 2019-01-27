جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ - بمشيئة الله تعالى - ، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي القصيم ، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها ، وشمال منطقتي الرياض ، والشرقية.ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.// انتهى //18:03ت م0188