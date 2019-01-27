رياضي/ الفتح يكسب القادسية بهدفين دون مقابل في الدوري السعودي للمحترفين
الأحد 1440/5/21 هـ الموافق 2019/01/27 م واس
الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس
كسب فريق الفتح نظيره القادسية بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء ، ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
سجل للفتح جواو بيدرو في الدقيقة 19 ، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد المجحد عند الدقيقة 92 .
ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المرتبة الـ 9 ، وتوقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الـ11 .
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18:04ت م
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