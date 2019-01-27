الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسكسب فريق الفتح نظيره القادسية بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء ، ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.سجل للفتح جواو بيدرو في الدقيقة 19 ، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد المجحد عند الدقيقة 92 .ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المرتبة الـ 9 ، وتوقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الـ11 .// انتهى //18:04ت م0190