نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنفذت كلية التربية للطالبات بجامعة نجران اليوم، دورة توعوية بعنوان "رسوم الأطفال و دلالتها النفسية" بواقع ٣ ساعات تدريبية، مستهدفة طالبات الكلية.وهدفت الدورة إلى التعرف على أهمية ودور التعبير الفني "الرسوم" في شخصية الطفل، والتعرف على دلالات رسوم الأطفال من ناحية نفسية، وكذلك معرفة خصائص رسوم الأطفال وأزماتها التعبيرية، ومعرفة تحليلها واستخدامها في تشخيص ومعالجة الكثير من المشكلات النفسية للأطفال.وتطرقت مقدمة الدورة عضو هيئة التدريس ببرنامج رياض الأطفال الدكتورة ندى عز الدين, إلى عدة محاور تمثلت في تعريف الرسوم وأهميتها في التعبير عما يجول في ذهن الطفل، إضافة إلى قواعد تحليل رسوم الأطفال التي بناءً عليها تفسر الرسوم التعبيرية.// انتهى //18:04ت م0191