السيح 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج يوم الأربعاء المقبل ، دورة تدريبية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان " العلاج بالفن وتحليل رسومات الأطفال " ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وتتناول الدورة العديد من المحاور التي تعنى بالأطفال من ذوي الإعاقة ، و تسلط الضوء على العلاج بالفن ، وطرق العلاج والإرشاد النفسي ، ودلالات وخصائص رسوم الأطفال ، وتأثير الألوان على نفسيات الأطفال .وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //18:04ت م0192