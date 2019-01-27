ثقافي / "العلاج بالفن وتحليل رسومات الأطفال" .. دورة في السيح الأربعاء المقبل
الأحد 1440/5/21 هـ الموافق 2019/01/27 م واس
السيح 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس
تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج يوم الأربعاء المقبل ، دورة تدريبية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان " العلاج بالفن وتحليل رسومات الأطفال " ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.
وتتناول الدورة العديد من المحاور التي تعنى بالأطفال من ذوي الإعاقة ، و تسلط الضوء على العلاج بالفن ، وطرق العلاج والإرشاد النفسي ، ودلالات وخصائص رسوم الأطفال ، وتأثير الألوان على نفسيات الأطفال .
وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
// انتهى //
18:04ت م
0192