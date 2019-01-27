جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، بمركز المعارض بجدة اليوم ، فعاليات المعرض السـعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية ، في دورته السادسة عشر ، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة ، لمناقشة أحدث التطورات ذات الصلة بالصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية على المستويين المحلي والعالمي ، ويستمر أربعة أيام.وفور وصول سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي , قُصّ الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض ، ثم تجول سموه في أركان المعرض ، مشيداً بما شاهده من سعي حثيث من الشركات السعودية للوصول بصناعاتها البتروكيماوية ، والتحويلية إلى الصدارة العالمية في إنتاج وتصدير البتروكيماويات خلال السنوات القليلة المقبلة تماشياً مع رؤية 2030م.يُذكر أن المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2019م ، يُقام برعاية ماسية من شركة "سابك" ، و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" كراعٍ للتمكين الصناعي ، و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" كشريك دعم الصناعة ، و"هيئة الاستثمار" كهيئة داعمة ، ويتفرّد بكونه جسراً لتوطيد التواصل بين كبار الشخصيات ، وصنّاع القرار والرواد والخبراء الإقليميين ، والدوليين لاستكشاف الآفاق الهائلة في مجال البتروكيماويات ، والبلاستيك السعودي ، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى توظيف مكامن قوة القطاع الحيوي في تطوير منتجات صناعية ذات قيمة عالية ، انسجاماً مع خطط تعزيز نمو وتنوع الاقتصادي الوطني.ومن المقرر أن يتزامن الحدث مع "المعرض التجاري الدولي السادس عشر لتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف" ، الذي يُمكّن الشركات السعودية من الاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات والمنتجات ذات الصلة بالتعبئة والتغليف والتعليب والطباعة ، مقدّماً فرصة استثنائية للرواد الدوليين للدخول بقوة إلى السوق السعودية الواعدة.// انتهى //18:05ت م0193