كيرنز 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسعزلت فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة أشخاصًا في شمالي استراليا ، وجرفت أيضًا مجموعة من الأبقار قبالة السواحل.وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نهر دانتري شمال ولاية كوينزلاند، بلغ 12،6 مترًا، لأول مرة منذ أكثر من قرن.وتساقط اكثر من 300 مليمتر على غابة دانتري الاستوائية خلال 24 ساعة، ويستعد شمال كوينزلاند لتساقط أمطار جديدة وعواصف هذا الأسبوع.وقُطع خط للسفن هو وسيلة الاتصال الوحيدة مع بعض الأماكن في هذه المنطقة.وذكرت رئيسة بلدية دوغلاس شير جوليا ليو، في تصريح لها، أن بعض السكان قد يجدون أنفسهم معزولين طوال يومين، من دون كهرباء ولا اتصالات هاتفية.وعلى أحد الشواطئ، حاول أشخاص إنقاذ أبقار جرفتها الأمواج، وانتهى بعض منها في البحر، فيما حاول بعض آخر العودة إلى الشاطئ.// انتهى //18:06ت م0194