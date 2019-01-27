المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية, أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة ، وذلك بقاعة المركز الإعلامي بالوكالة.وفي بداية اللقاء شاهد وفد الجامعة عرضًا يلخص منجزات وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة والخدمات المقدمة لهم، واطلعوا على المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وساحاته، خلال جولة ميدانية نظمتها الوكالة ضمن برنامج الزيارة.من جهته , بيّن مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت , أن الوحدة تقدم الإرشاد و التوجيه اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وتتعامل مع مقترحاتهم و طلباتهم بجدية، وتعمل على معالجتها في حال تضمنت هذه المقترحات نقداً، في حين تولي طلباتهم أهمية توفيرها وتوفير المعلومات بطريقة سهلة لهم عبر وسائل التقنية والتكنولوجيا و تنظيم برامج تدريبية وتوعوية و تخصيص عربات "كراسي متحركة" خاصة بهم وتخصيص مصلى مزود بتجهيزات خاصة تلائم احتياجاتهم , و تخصيص فريق مؤهل للعمل على تقديم الخدمات في جميع أوقات الصلوات لهذه الفئة الغالية وتسهيل وصولهم للخدمات المتاحة و توزيع رموز تعريفية لمواقع تقديم الخدمات بالمسجد النبوي تنظيم موائد الإفطار الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //18:08ت م0195