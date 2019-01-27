الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 27 يناير 2019 م واسيواصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، في إطار خطة عامة تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين، تتماشى وفق رؤية المملكة 2030، المتضمنة ضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بها، وتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى مستويات الأداء. ورضا وقبول المرضى المستفيدين من هذه الخدمة.وكشف مستشفى قوى الأمن بالدمام عن آخر إحصائية تخص برنامج الرعاية الصحية المنزلية، إذ بلغت زيارات العام المنصرم 1439هـ (1800) زيارة منزلية، قُدّم فيها خدمات صحية وعلاجية للمرضى الذين استدعت حالاتهم الصحية علاجهم في منازلهم، وإتاحة الأسرّة للمرضى الذين المحتاجين للتنويم,وأشار المستشفى إلى الهدف من الرعاية الصحية المنزلية، المتمثل في تحقيق رغبة المريض وذويه في بقاء المريض في المنزل مع المتابعة الدورية تحت إشراف فريق طبي يتحلى بالخبرة، ومُكوّن من طبيب وأخصائيين (إجتماعي، علاج طبيعي، تغذية، علاج تنفسي) لضمان تقديم خدمات صحية شاملة للمستفيد في المنزل.يشار إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية أعلنت مؤخراً تدشين برنامج الرعاية المنزلية، إيذاناً بإطلاق هذه الخدمة بمدينة الرياض، وقريبا في باقي مناطق المملكة عبر بوابة مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن.// انتهى //18:20ت م0198