نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسدشنت كلية طب الأسنان بجامعة نجران بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب اليوم، نادي "سمايل" التطوعي لطب الأسنان، كأحد الأندية التخصصية بالجامعة، وذلك في حفل أقيم بمسرح كلية طب الأسنان.وأوضح المشرف العام على النادي الدكتور علي المازني في كلمة له خلال الحفل، أن النادي يطمح إلى إيجاد طلبة طب أسنان يحدثون التغيير في تاريخ طب الأسنان من خلال الإسهام في نشر الوعي الصحي ورفع مستوى الثقافة الصحية حول صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة أطباء المستقبل من خلال الاستشارات والمشروعات وبرامج التطوير والتدريب وورش العمل، مبيناً أن هدف النادي تحقيق الريادة في مجال طب الأسنان، وتحسين مستوى الطلاب على الصعيدين المهني والفكري.وأفاد المازني أن رسالة النادي تتمثل في استثمار طاقات الطلاب وإبداعاتهم على المستوى الفردي، وعلى مستوى الكلية والجامعة من خلال صقل مواهبهم وهواياتهم.// انتهى //18:21ت م0201