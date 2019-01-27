مسقط 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسالتقى سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يزور مسقط حاليًا.وتناول اللقاء، الحديث حول السبل الكفيلة بدعم أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:38ت م0203