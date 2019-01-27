الباحة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسرأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، اليوم الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة في العام الجامعي الحالي، بحضور أعضاء المجلس، وأمين اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري الرئيسي بالمدينة الجامعية بالعقيق.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المختلفة التي تهم الجامعة وطلابها والعملية التعليمية، واتخذ القرارات المناسبة حيالها.وأضاف الدكتور الغامدي أن المجلس أصدر عدداً من القرارات تتضمن تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس على درجات علمية مختلفة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين للداخل ولعدد من الجامعات العالمية، ,اعتماد تخريج عدد من الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والماجستير بنهاية الفصل الدراسي الأول، وترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا.كما اتخذ المجلس قرارات في عدد من المواضيع ذات العلاقة بعمل الجامعة والكليات والعمادات التابعة لها.// انتهى //19:40ت م0209