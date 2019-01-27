واشنطن 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسدعا حاكم ولاية واشنطن الامريكية جاي إنسلي اليوم إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية حيث رصدت السلطات الصحية هناك 32 إصابة بمرض الحصبة .وقال إنسلي خلال إعلان حالة الطوارئ إن وجود هذه الإصابات يعد خطراً على الصحة العامة وقد تنتقل بسرعة إلى مقاطعات أخرى، وحتى امس أصيب 31 طفلاً في مقاطعة كلارك جنوب الولاية، بينهم 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام ، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بالمرض ذاته في مقاطعة كينغ.ويسمح قرار الحاكم إعلان حالة الطوارئ للسلطات في الولاية باستخدام كل الموارد و"فعل أي شيء ممكن" لمساعدة المقاطعات التي تعاني من انتشار الحصبة.// انتهى //19:56ت م0212