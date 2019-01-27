الرياض 21 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 27 يناير 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.// انتهى //20:03ت م0214