الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسعاد فريق الهلال من ملعب مدينة المجمعة الرياضية بفوز على الفيحاء بنتيجة 5-1 ، خلال مواجهتهما اليوم ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .سجل للهلال جوناثان سوريانو "هدفين" في الدقيقتين 28 و43، وكارلوس إدواردو "هدفين" في الدقيقتين 55 و57، وجيلمين ريفاس في الدقيقة 92، فيما سجل للفيحاء عبدالله القرني في الدقيقة 82.وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة فيما، توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.من جهته تستكمل مباريات الجولة غدًا ، بأربع مباريات تجمع أحد مع النصر، والتعاون مع الأهلي، والحزم مع الوحدة، والباطن مع الفيصلي.// انتهى//20:50ت م0215