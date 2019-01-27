الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوقعت الجزائر وفرنسا اليوم على اتفاقية تعاون تقضي بتسليم المجرمين بين البلدين.ووقع الاتفاقية وزير العدل الجزائري الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه التي تزور الجزائر حاليًا.وأوضحت وزارة العدل الجزائرية في بيان أن الاتفاقية تعد تجديدًا للتعاون بين الجزائر وفرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التنفيذ شهر مايو الماضي، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين.// انتهى //21:08ت م0217