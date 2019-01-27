الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسصدر عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حديثًا "سلسلة همزة" موجهة للأطفال من عمر (6-12) سنة، وتتكون من ثلاثة كتب يعيش الطفل معها حالة الهمزات ومواقعها وحركاتها، بأسلوب قصصي وتعليمي شيق، من تأليف الكاتبة مها عوني كنانة. متأثرة بوالدها الأستاذ عوني كنانة رحمه الله، ورسوم أبرار السمير،ويحمل الكتاب الأول عنوان "همزة وهمزة" والثاني "حركات همزة" أما الكتاب الثالث فهو بعنوان "حكاية همزة".وأكدت إدارة المكتبات النسائية ومكتبات الأطفال حرصها على تنوع الكتب التي تصدرها للأطفال، وتناولها للقضايا والموضوعات والأفكار التي تهم الطفل أياً كانت خلفيته الثقافية والاجتماعية، بهدف إثراء مكتبة الطفل العربية من خلال كتب تجتمع فيها الفكرة المميزة والرسوم الجميلة والنص المناسب، مشيرة إلى أن إصدارات قسم النشر لكتب الأطفال، تخضع لتقييم وتوجيه من قبل لجنة مختصة بأدب الطفل.وأعلنت إدارة المكتبة عن توفر نسخ من جميع الإصدارات الجديدة في مكتبات الأطفال بفرعيها في خريص والمربع بمدينة الرياض، وإتاحتها للاطلاع والقراءة والاستعارة من قبل الأطفال رواد المكتبة، كما تتوفر نسخ للبيع بأسعار رمزية.وتعد "سلسلة همزة" المجموعة القصصية الأولى للكاتبة مها عوني كنانة التي عبرت عن فخرها أن يكون أول إصدار لها برعاية ودعم مؤسسة خيرية تعمل على نشر الثقافة والمعرفة ممثلة بمكتبة الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أن صدور هذه السلسلة سيكون دافعًا كبيرًا لها للاستمرار والتقدم في مجال الكتابة والتأليف للأطفال.وأوضحت مصممة الشخصيات، الرسامة أبرار السميّر التي صاغت رسومات "سلسلة همزة" أن تعاون المكتبة معها ورعايتهم لها ساهم في تطوير موهبتها حيث أنها قد تعلمت الرسم الرقمي والتقليدي بالممارسة فقط، مبينة أن قسم نشر كتب الأطفال بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة أتاح لها فرصة قيمة للانطلاق برسم أحد إصدارات المكتبة للأطفال، مما يعكس حرص المكتبة على الاستمرار في تطوير وتشجيع الكتاب والرسامين الهواة من أبناء وبنات الوطن ونقلهم إلى مرحلة التخصص والاحترافية.// انتهى //21:12ت م0218