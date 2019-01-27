الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأطلقت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود اليوم سلسلة دورات فنية، تقدمها الفنانة التشكيلية (علياء البازعي)، وتستمر لمدة خمسة أيام.وتسلط الضوء على أساسيات الفن مثل: (الرسم للمبتدئين – أساسيات رسم البورتيه – أساسيات رسم المناظر الطبيعية – أساسيات رسم الطبيعة الصامتة).وتشمل الدورة الأولى "الرسم للمبتدئين" مفاهيم الفن والرسم، والنظر بعين الرسام، والتنسيق بين العين واليد، وتطوير النمط الخاص بالفنان، والمساحات الإيجابية والسلبية.وتتبنى جامعة الملك سعود هذا الحراك الفني والثقافي للارتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع، والتركيز على توفير منصة ثقافية فنية تسلط الضوء على الفنون البصرية المختلفة، التي تلامس المنهجية الفكرية والثقافية التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 2030، لنشر الوعي الثقافي الفني وتنمية القدرة على تحليل ونقد وتذوق الأعمال الفنية لدى المجتمع لتصبح الفنون البصرية أداة فعالة لخدمة قضايا الوطن.وأتاحت المدينة الجامعية التسجيل بالدورات للنساء والرجال طوال أيام الدورات.// انتهى //21:12ت م0219