ملهم 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسحقق " سمران " و " العيناوي " و " وعد " و " حظيظ " المراكز الأولى في أشواط سباقات اليوم الثالث لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى المقام في ملهم شمال الرياض.وشهدت المنافسات نتائج لافتة في مسابقات الملواح (حر فرخ) والملواح (شاهين قرناس) والملواح (شاهين فرخ) في مسافة 400 متر.وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (حر قرناس): المركز الأول: سمران لصاحبه برغش بن محمد البرغش المنصوري مسجلًا مدة 18.818 ثانية، فيما حقق المركز الثاني: حراق لصاحبه علي سعيد علي المري مسجلًا مدة 19.343 ثانية، وجاء في المركز الثالث: نمران لصاحبه مسفر مرزوق الفهادي مسجلًا مدة 19.372 ثانية.فيما جاءت نتائج الشوط الثاني من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (حر فرخ): المركز الأول: العيناوي لصاحبه فهد محمد البرغش المنصوري مسجلًا مدة 18.631 ثانية، والمركز الثاني شواق لصاحبه حميد محمد البرغش المنصوري مسجلًا مدة 18.839 ثانية، والمركز الثالث: لحظة لصاحبه نايف أحمد مطلق الدعيج مسجلًا مدة 18.888 ثانية.وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (شاهين قرناس): المركز الأول: وعد لصاحبه سعيد جابر علي المري مسجلًا مدة 17.626 ثانية، والمركز الثاني: ساقان لصاحبه فلاج عبدالله هجرس الدوسري مسجلًا مدة 17.867 ثانية، وجاء في المركز الثالث: عوايد لصاحبه علي سعيد علي المري مسجلًا مدة 18.571 ثانية.وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "400 متر" فئة (شاهين فرخ): المركز الأول: حظيظ لصاحبه محمد إبراهيم العيوني البوعينين مسجلًا مدة 18.081 ثانية، والمركز الثاني: شاخوف لصاحبه محمد عبدالله الدوسري مسجلًا مدة 18.163 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث: الذهبي لصاحبه محمد عايض الغيثات المري مسجلًا مدة 18.251 ثانية.وبعد نهاية السباق سلم المدير التنفيذي لنادي الصقور حسام الحزيمي الجوائز للفائزين.// انتهى//21:34ت م0221