المجمعة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسانطلقت أمس في محافظة المجمعة فعاليات معرض ( لأجلك أسرتي ) بمشاركة أكثر من 20 أسرة منتجة، وعدد من الجهات الرسمية .ويشتمل المعرض على خيام و أركان لعرض منتجات الأسر من ملابس وإكسسوارات بجانب المأكولات الشعبية والمتنوعة.وأوضح مدير المعرض هلال الهلال أن المعرض استهلاكي ترفيهي توعوي يهدف إلى تشجيع الأسر المنتجة لعرض و تسويق منتجاتهم وأعمالهم الحرفية، كما أن المعرض ممزوج بالترفيه للأطفال يتمثل في الألعاب المتنوعة، بجانب خيمة فعاليات الطفل التي تحتوي على الرسم والتلوين، والألعاب الحركية المتنوعة، بجانب حضانة الطفل الذي توفر له الرعاية والترفيه لتستمتع الأمهات بالتسوق،وعرض منتجاتهم، بجانب المسرح الذي يقدم الفعاليات المتنوعة من مسابقات ثقافية، وعروض الفرق الشعبية، وفرق الأطفال، ومشاركات الشعراء والمنشدين والرواة والموهوبين.// انتهي //21:38ت م0222