عرعر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل بعرعر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز مهارات التفوق للرعاية النهارية بجدة اليوم, دورة تدريبية بعنوان " اضطرابات طيف التوحد تحت شعار " تقبل اختلافي " موجهة للمختصين في مجال توحد الأطفال, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة النوري العنزي.وأوضح المركز أن الدورة تهدف إلى تأهيل المتعاملين مع أطفال التوحد من معلمين وأخصائيين تأهيلًا مبنيًا على أسس علمية ودراسة علمية منطقية، تساعد على تنمية قدرات التوحدي، و تحسن قدراته العامة بشكل يطور من مستوى تواصله الاجتماعي والنفسي و المهني، ويزيد من الثقة بالنفس، و يحسن مستوى التكيف الشخصي والأسري والاجتماعي.// انتهى //21:58ت م0224