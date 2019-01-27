بغداد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر البورصة العراقية في جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.15% , وسجل المؤشر العام 99. 490 نقطة.وسجلت أسهم 6 شركات ارتفاعًا بنسب متفاوتة, بينما سجلت 4 أخريات انخفاضًا بنسب مماثلة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,.45,532,552 سهمًا, بقيمة 1,116,149,835 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال 328 صفقةفيما بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 26 شركة من أصل 104 شركات مساهمة مدرجة في السوق.// انتهى //22:17ت م0225