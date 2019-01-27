القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستشارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة شؤون المكتبات في الجناح السعودي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، بمجموعة منتقاة من مصادر المعلومات المتميزة.وأكدت عميدة شؤون المكتبات بالجامعة الدكتورة مها دخيل الله الخثعمي في تصريح اليوم، أن مشاركة الجامعة المستمرة في المعرض هي نتيجة لحرص الجامعة على الانفتاح الثقافي ومد جسور التعاون الثقافي مع جميع الجهات داخلية كانت أو خارجية.وأشارت إلى أن العمادة حرصت على الإعداد الجيد لتمثيل الجامعة في هذا المعرض بشكل متميز، باختيار مجموعة من أحدث وأبرز الإصدارات والعناوين من مطبوعات الجامعة العلمية والدينية والثقافية وأحدث إصدارات الترجمة، بما يتجاوز 562 عنوانًا وبواقع 1123 نسخة، موضحة أن الجناح يحظى بإقبال كبير ويتوافد عليه الزوار وطلاب العلم بشكل كثيف، وهذا إن دل فهو يدل على أهميته وتميز مصادر المعلومات التي يحتوي عليها.// انتهى //22:20ت م0226