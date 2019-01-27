نجران 21 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأقامت كلية الصيدلة بجامعة نجران ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية اليوم، فعالية مجتمعية بعنوان "نعم يؤثر" وذلك بممشى حي الفهد بنجران.وجرى خلال الفعالية تثقيف الزوار عن المضادات الحيوية والعادات الخاطئة في استخداماتها، والتعريف بالأعشاب المنزلية الطبية وطرق استخدامها، وكذلك التوعية بمرض السكري وطرق علاجه والوقاية منه، وأمراض ارتفاع الضغط وطرق علاجه والوقاية منه، إلى جانب التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق العلاج منها، كما اشتملت الفعالية على فعاليات مصاحبة للأطفال والعائلات.وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور سعد القحطاني، أن هذه الفعالية تأتي حرصًا من الكلية على توعية المجتمع وتثقيفهم بنتائج سوء استخدام الأدوية وتحولها إلى سم قاتل إذا استخدمت بشكل خاطئ، مشيرًا إلى دور الكليات الصحية في توعية المجتمع كجزء من مهامها لخلق مجتمعات صحية واعية.//انتهى//22:30ت م0229