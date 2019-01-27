الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستغلب اتحاد الجزائر بهدفين لصفر على ضيفه شبيبة الساورة في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة لحساب الجولة الـ 19 من الدوري الجزائري لكرة القدم.وعزز اتحاد العاصمة بذلك موقعه في صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه شبيبة القبائل.كما فاز نصر حسين داي بهدف مقابل لا شيء على ضيفه أهلي برج بوعريريج، فيما انتصر شباب قسنطينة بنفس النتيجة على ضيفه مولودية بجاية.// انتهى //22:40ت م0232