تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوف اليوم على جهود أمانة المنطقة في احتواء آثار الأمطار التي هطلت بغزارة على مدينة تبوك.وتفقد الضيوف خلال جولته الميدانية يرافقه أعضاء المجلس شوارع مدينة تبوك التي تشهد كثافة مرورية عالية وأماكن تجمعات المياه وواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار فيها .وأكد الضيوف على أهمية معالجة تلك المواقع التي تحتاج تدخلًا عاجلًا من أجهزة الطوارئ في الأمانة، منوهًا بالدور الذي تضطلع به أمانة تبوك في تنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بمثل هذه الحالات المطرية، وأهمية مضاعفة الجهود في سبيل درء أخطار السيول والأمطار.// انتهى //23:17ت م0234