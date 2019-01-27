القاهرة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسيشارك مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ضمن الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، من خلال عرض قيم ومبادئ الدين بخطاب يراعي تفاوت المفاهيم والثقافات والحضارات منسجمًا مع سياقه العصري، وتوجيه الرأي العام إلى إشراك المجتمعات في تعزيز هيمنة الرؤية المعتدلة.وأوضح مدير الخدمات المساندة لمركز الحرب الفكرية العقيد ركن عبدالله هادى الهاجري، خلال ندوة للمركز في الصالون الثقافي السعودي المصاحب للمعرض، أن المركز يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق، من خلال حسابات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يخاطب المتحدثين باللغات المختلفة وتعزيز المناعة الفكرية وتفويت الفرصة على التطرف والإرهاب، ودعم الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام.ويهدف المركز إلى تحصين الأطفال منذ الصغر، كما يعمل حاليًا تحديد الفئات المستهدفة من قِبل الجماعات المتطرفة خاصة الشباب، وإنشاء منصات إعلامية وعلمية، وعرض تعاليم الدين الإسلامي الحق، وتنظيم المؤتمرات والندوات خاصة مع المراكز المؤثرة العالمية، وكشف الأخطاء وأساليب الخداع التي تُروِّج لها جماعات الفكر المتطرف.// انتهى //23:22ت م0235