جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير متقدم عن تأثر منطقة مكة المكرمة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.وتضمن التقرير مكة المكرمة ومحافظة جدة ورابغ وذهبان ومدركه والكامل والشعيبة والليث وتربة والمويه والأجزاء المجاورة لها والطريق الساحلي إلى جازان.وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين.// انتهى //23:23ت م0236