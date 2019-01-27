تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري بتعليق الدراسة ليوم غد الاثنين في جميع مدارس مدينة تبوك والمراكز التابعة لها وفي محافظة ضباء والمراكز التابعة ‏.ويأتي التعليق بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الهطولات المطرية الغزيرة على المنطقة وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات والكادرين التعليمي والإداري.// انتهى //23:27ت م0238