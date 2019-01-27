تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسهطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه النويبعة والهدرة والحجيرة وأم رضيم والأجيبي سالت على أثرها الأودية والشعاب.كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة البدع ومراكز مقنا والعصيلية والقليبة والمعظم شملت المركز وضواحيه والأخضر ووادي الرويحة والأثيلي.وهطلت الأمطار على محافظة الوجه شملت مركز الفارعة وتسببت في جريان وادي النقب ووادي الغصن ووادي أبو طينة ووادي الخلاص، وعلى مركز بداء ومركز الكر وأبو القزاز ومركز النشيفة ومراكز أبو راكة والرس والمارة التابعة لمحافظة الوجه.جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:53ت م0240