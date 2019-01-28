تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة وعملًا بما جاءت به التعاميم المنظمة للتدريب في هذه الظروف وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.// انتهى //00:15ت م0241