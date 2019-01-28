عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمـر ملكـي بتـرقيـة وتعيين 101 قاضٍ في العدل
شمس التطوير الصناعي تشرق اليوم بـ1.2 ترليون ريال
أمير مكة يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات بـ325 مليون ريال
الفيصل يشكر القيادة على اهتمامها بأبناء وذوي شهداء الواجب
أمير منطقة جازان محمد بن ناصر: مجلس المنطقة مهم في تعزيز التنمية
فهد بن سلطان يتابع الحالة المطرية على تبوك
مجلس شورى المفتين يقدر جهود الأمير محمد بن سلمان في دعم العلاقات السعودية الروسية
مشعل بن ماجد يرعى الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم
ورشة تعريفية بـ «دور المياه المجددة في التنمية الاقتصادية».. اليوم
د. الربيعة يستعرض أمام ممثلة أمين الأمم الـمتحـدة جهـود المملكة الإغـاثيـة والإنسانية
تنفيذ حد الحرابة في أربعة جناة يمنيين قتلوا باكستانياً بمكة
المملكة تدين الهجومين المزدوجين بالقنابل على كنيسة بالفلبين
العراق يواصل الحرب على (داعش)
الحكومة اليمنية تنتقد اللغة الأممية الناعمة مع الحوثيين
فلسطين تطالب بحماية دولية لشعبها
اعتداء بقنبلتين يستهدف كنيسة بالفلبين
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