الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمـر ملكـي بتـرقيـة وتعيين 101 قاضٍ في العدلشمس التطوير الصناعي تشرق اليوم بـ1.2 ترليون ريالأمير مكة يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات بـ325 مليون ريالالفيصل يشكر القيادة على اهتمامها بأبناء وذوي شهداء الواجبأمير منطقة جازان محمد بن ناصر: مجلس المنطقة مهم في تعزيز التنميةفهد بن سلطان يتابع الحالة المطرية على تبوكمجلس شورى المفتين يقدر جهود الأمير محمد بن سلمان في دعم العلاقات السعودية الروسيةمشعل بن ماجد يرعى الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريمورشة تعريفية بـ «دور المياه المجددة في التنمية الاقتصادية».. اليومد. الربيعة يستعرض أمام ممثلة أمين الأمم الـمتحـدة جهـود المملكة الإغـاثيـة والإنسانيةتنفيذ حد الحرابة في أربعة جناة يمنيين قتلوا باكستانياً بمكةالمملكة تدين الهجومين المزدوجين بالقنابل على كنيسة بالفلبينالعراق يواصل الحرب على (داعش)الحكومة اليمنية تنتقد اللغة الأممية الناعمة مع الحوثيينفلسطين تطالب بحماية دولية لشعبهااعتداء بقنبلتين يستهدف كنيسة بالفلبين// يتبع //06:02ت م0003