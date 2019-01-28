وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( وثبة حضارية ): حراك ثقافي وحضاري غير مسبوق تشهده المملكة، وجهود لا زالت تتواصل عبر برامج وفعاليات مختلفة. هذا الحراك لم يقتصر على نشاط واحد، بل إنّه يتّسم بشمولية وتنوّع مدروسين سيُفضي -حتماً- إلى تشكيل هوية ثقافية تعكس قيمة المكان وحضارة الإنسان في هذه الأرض المعطاءة.فمهرجان «شتاء طنطورة» لا زالت فعالياته تستقطب الزائرين؛ سواء من داخل المملكة أو خارجها، بعد أن نجح في منح المكان شخصيّته وقيمته المعنوية. ولا شك أنّ مثل هذه المحافل تُسهِم بصورة واقعية في كسر الصورة النمطية التي انطبعت عن هذا الموقع أو غيره من المواقع التي تزخر بها طبيعة وجغرافية بلادنا الشاسعة.وتابعت : ولعلّ الآراء التي رصدها الإعلام بشتى أقنيته للزائرين أكّدت أن بالإمكان تنبيض هذه المواقع التاريخية والأثرية وجَعْلَ المشاهد ينفذ إلى روحها ويستشف عبقريتها وخصائصها الجوهرية، وهو ما نجحت جهود الوزارات والهيئات في تجسيده؛ حيث تضافرت الأفكار الخلاقة في إسباغه على المواقع الجغرافية في بلادنا ذات الخصوصية والتفرّد الطبوغرافي الذي منحها بُعداً إنسانياً وثقافياً لافتين.أيضاً لا يمكن تجاوز الوثبة الحضارية اللافتة والمتمثّلة في قرارات هيئة الترفيه التي ستنعكس إيجاباً على نمط الحياة واقتصاديات السوق من توظيف مهم لهذا القطاع الحيوي الذي كان مُغفَلاً لردح من الزمن؛ وبثّ الروح فيه لا شك سيُغيّر من النمطية المُضجِرة والمملّة التي جثمت على صدر المجتمع بأطيافه وشرائحه المختلفة.وواصلت : يأتي هذا الحراك الثقافي والحضاري ليؤكّد بأنّ من أهم وظائف الثقافة والفنون أنها تخفّف من غلواء النفس واحتداماتها وأمراضها العديدة، فضلاً عن مساهمتها في هيكلة الفكر وانبنائه وتشييد معارفه وتهذيب بعض السلوكيات الجانحة؛ فالفن والترفيه والثقافة المجتمعية تمنح التواصل والفهم المشترك بين أفراد المجتمع باعتبارها قوة قادرة على توحيد الناس، وبث روح المشاركة بينهم. وهو ما يرسّخ القيمة الحقيقية للفنون التي يتفّق الكثير على أنّ غيابها يساهم في تغييب القيم الروحية والإيجابية سيما لدى من يرون الفن أو الترفيه من خلال نظرة تبسيطية تختزله في أهداف ومناشط عابرة دون أن يفطنوا إلى أنّ ثمّة قيماً وأفكاراً ورؤى خلاقةً وإبداعيةً يمكنها أن تتمخّض عن تلك البرامج والرسائل التي يتم توظيفها لخدمة الفكر والثقافة، وقبلها الروح المُحبّة للخير والحق والجمال؛ فالجمال بشتى تلويناته وأنواعه ومصادره من فن وموسيقى وسينما وفن تشكيلي وكتاب بمثابة مصادر للسعادة والبهجة كما يقول الروائي الروسي ديستويفسكي: «الجمال سيصون العالم».// يتبع //06:02ت م0004