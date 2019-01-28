و كتبت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها تحت عنوان ( دعم المملكة المطلق للقضايا العربية ): لا مساومة على مواقف المملكة الداعمة والواضحة لمختلف القضايا العربية، فهي الداعم الأول لاستقرار وأمن السودان الشقيق، وقد تجلى ذلك في الخطوة السعودية التضامنية مع الأشقاء السودانيين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويهم المملكة أن ينعم السودان بالأمن نظير عمقه الإستراتيجي المهم للدول العربية والأفريقية من جانب، ويهمها من جانب آخر إبعاده عن التدخلات الأجنبية في شأنه الداخلي، فهي تدخلات سوف تؤدي إلى زعزعة استقراره، وعلى هذه النظرة الواضحة للدعم فقد وقفت المملكة موقفا مشرفا تجاه الأزمة السورية العالقة، فأيدت كل السبل الدولية المبذولة لحلحلتها بما يعود على الشعب السوري بالسلام الذي لا يزال مفقودا.وعلى هذه الوتيرة الواضحة من الدعم فإن المملكة ما زالت متمسكة بمبادئها القويمة تجاه دعم الشرعية المنتخبة في اليمن بمحض إرادة اليمنيين وحريتهم، والعمل على إبعاد هذا القطر الشقيق عن التدخل الإيراني الدموي الإرهابي في شأنه الداخلي، فهذا التدخل - كما هو واضح على الأرض - ما زال يدعم المتمردين الحوثيين الانقلابيين؛ مما أدى إلى إطالة الأزمة وإدخالها في أنفاق مظلمة لا يزال المجتمع الدولي يبحث عن منافذ آمنة للخروج منها بعودة الشرعية إلى اليمن ووقف تسلط المتمردين على مقدرات الشعب اليمني الشقيق.واسترسلت : وفي سياق الدعم السعودي اللا محدود للقضايا العربية العالقة، فإنها ما زالت تنافح في كل محفل عن القضية الفلسطينية العادلة وتعتبرها قضية العرب المركزية، وما زالت تنادي بأهمية الانسحاب الشامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة اللاجئين ووقف الزحف الاستيطاني الإسرائيلي على أرض فلسطين، والشروع في إقامة مشروع الدولتين كطريقة آمنة وسالكة وصائبة لتسوية هذه الأزمة من جذورها، اعترافا بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وإعلان القدس عاصمة لهذا الشعب المنكوب.من جانب آخر، فقد وقفت المملكة موقفا صلبا ضد ظاهرة الإرهاب دفاعا عن استقرار وأمن الشعوب العربية، فقد أيدت مصر في إجراءاتها المشروعة ضد هذه الظاهرة، كما أيدت العراق في تحديه لهذه الآفة المدمرة، وما زالت تقاطع النظام القطري الممول لعدد من الميليشيات الإرهابية ولاحتضانه إرهابيين في الدوحة، ووقفت مع الشعب الليبي في مواجهته للإرهاب، وما زالت تحارب تلك الآفة الخطيرة في لبنان وفي غيره وصولا إلى تجذير وتعميق مسارات الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن العربي.// انتهى //06:02ت م0005