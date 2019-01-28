طوكيو 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 34ر65 نقطة أو ما يعادل 31ر0% ليصل إلى 22ر20708 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 05ر5 نقطة، أو32ر0%، ليصل إلى 05ر1561 نقطة.// انتهى //07:22ت م0006