السيح 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج يوم الجمعة القادم ، ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان " المرسم الحر " ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقةبمدينة السيح.وتهدف الورشة المخصصة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 10 سنوات ، إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية ، والكشف عن شخصية الطفل من خلال الرسم والألوان .وتأتي الورشة التي تستمر يومين ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //07:30ت م0007