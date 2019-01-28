ثقافي / "المرسم الحر " ورشة عمل في السيح الجمعة القادم
الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
السيح 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس
تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج يوم الجمعة القادم ، ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان " المرسم الحر " ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة
بمدينة السيح.
وتهدف الورشة المخصصة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 10 سنوات ، إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية ، والكشف عن شخصية الطفل من خلال الرسم والألوان .
وتأتي الورشة التي تستمر يومين ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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07:30ت م
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