أبهــا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تطلق الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الأربعاء القادم أكبر مشروع بيئي من نوعه على مستوى المنطقة يستهدف أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، تحت شعار " مدارس عسير الخضراء " ، وذلك في إطار أسبوع تعليم عسير البيئي .وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير، فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء, لافتا إلى أن البرنامج يشتمل على معارض بيئية وكشفية ومسابقات علمية ومرسم حر للبنين والبنات بممشى وسط أبها، ومارثون رياضي يهدف إلى التعريف بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة.وأفاد آل كركمان أن قرابة 5 الآف كشاف سيعملون على تنفيذ المشروع في المدارس، والمساهمة في تشجير عدد من المتنزهات والحدائق ، مثمنا لسمو أمير المنطقة دعمه ورعايته لبرامج ومناشط التعليم .يذكر أن المشروع يشرف عليه النشاط الكشفي ويشارك في تنفيذه أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير .// انتهى //08:55ت م0011